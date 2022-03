Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo réclame une décision tonitruante pour Neymar !

Publié le 21 mars 2022 à 23h45 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 23h48

Alors que Neymar est très critiqué par les supporters du Paris Saint-Germain ces derniers temps, Daniel Riolo demande aux dirigeants de le libérer.

La fracture semble nette entre les supporters du Paris Saint-Germain et Neymar. Vivement critiqué depuis le début de saison, l’international brésilien subit encore plus les foudres des supporters parisiens depuis l’élimination face au Real Madrid en 8èmes de finale de Ligue des Champions. Hué lors de l’opposition face aux Girondins de Bordeaux, l’ailier de 30 ans semble ne plus être en odeur de sainteté dans la capitale, et beaucoup demandent son départ, dont Daniel Riolo.

« Il faut lui signer son chèque et qu'il parte »