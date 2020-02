Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo n’a toujours pas digéré le feuilleton Neymar…

Publié le 25 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Très agacé par les récentes performances de Neymar avec le PSG, Daniel Riolo estime que l’attaquant brésilien avait pourtant beaucoup à se faire pardonner après ses envies de départ de l’été dernier.

Sur les deux dernières rencontres du PSG contre le Borussia Dortmund (défaite 2-1) et les Girondins de Bordeaux (victoire 4-3), Neymar ne s’est clairement pas montré à son avantage, tant sur le plan du jeu que du comportement. Une semaine difficile pour la star brésilienne, ce qui lui a valu de s’attirer les foudres de certains observateurs comme Daniel Riolo. Sur RMC Sport , dans l’After Foot, le chroniqueur est notamment revenu sur les envies de départ de Neymar l’été dernier qui avait fait le forcing pour retourner au FC Barcelone.

« Entre ses blessures, ce qu’il a fait au mois d’août… »