Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive à 60M€ en préparation pour Camavinga ?

Publié le 24 février 2020 à 19h00 par La rédaction

Annoncé depuis longtemps dans la short-list du Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait finalement rejoindre l’Allemagne l’été prochain. Explications.

Auteur de belles performances pour ses premiers mois en tant que professionnel, Eduardo Camavinga serait très courtisé sur la scène européenne. Le milieu français est contractuellement lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2022. Après les rumeurs qui l’envoient au Real Madrid ou au Paris-Saint-Germain, France Football annonce qu’un autre cadre européen en aurait fait sa priorité.

Le BVB compterait aussi sur Camavinga