Foot Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo a trouvé le successeur de Thiago Silva !

Publié le 31 juillet 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que Thiago Silva quittera le PSG en septembre prochain, à l’issue de son contrat, Daniel Riolo estime que Presnel Kimpembe devrait être son successeur en charnière centrale.

Même s’il a prolongé l’aventure de quelques semaines pour terminer la campagne de Ligue des Champions avec le PSG, Thiago Silva quittera le Parc des Princes cet été. Et alors que la question de sa succession continue de faire couler beaucoup d’encre, Presnel Kimpembe paraît tout désigné. L’international français, qui est un enfant du PSG, a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024, et Daniel Riolo a d’ailleurs indiqué sur les ondes de RMC Sport que Kimpembe devrait impérativement être associé à Marquinhos en défense.

« Kimpembe doit être titulaire dès maintenant »