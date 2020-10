Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo vers le PSG ? La réponse !

Publié le 12 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo revient encore une fois du côté du PSG, la presse italienne a tenu à répondre à ces rumeurs sur l’avenir de l’attaquant de la Juventus.

Depuis l’arrivée de QSI au PSG en 2011, le nom de Cristiano Ronaldo apparait comme l’un des grands rêves des Qataris. Un objectif qui ne serait pas totalement oublié. En effet, alors que le Portugais évolue aujourd’hui du côté de la Juventus, où il est sous contrat jusqu’en 2022, il est encore associé quelque fois au club de la capitale. Dernièrement, il était notamment expliqué que Cristiano Ronaldo se serait bien vu rejoindre le PSG lors du dernier mercato si le coronavirus n’avait pas fait des ravages. Et malgré cet échec, cela pourrait n’être qu’un simple contre-temps.

Cristiano Ronaldo au PSG ?