Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a tranché pour son avenir !

25 février 2022

Malgré les prestations globalement moyennes de Manchester United cette saison, Cristiano Ronaldo pourrait bel et bien rester en Angleterre.

De retour à Manchester United, 12 ans après son départ, Cristiano Ronaldo est le joueur le plus décisif des Red Devils cette saison. Avec 15 buts et 3 passes décisives en 30 matchs, le quintuple Ballon d’Or montre qu’il sait toujours se rendre important pour son équipe, même à 37 ans. Cependant, les résultats moyens de Manchester United, qui pointe difficilement à la 4ème place du classement de Premier League, pourraient remettre en cause son avenir en Angleterre. D'après la presse étrangère, le PSG fait notamment partie des destinations possibles pour Cristiano Ronaldo en cas de départ, mais le Portugais n'a pas l'intention de baisser les bras.

« Il ne prévoit pas de partir »