PSG : Coup de tonnerre pour une star du projet QSI

Publié le 26 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur de performances globalement décevantes depuis le début de la saison au PSG, Gianluigi Donnarumma peine à retrouver son meilleur niveau. Et il semblerait que la direction du club de la capitale commence à s’interroger sur son cas, d’autant que deux pistes au poste de gardien ont été activées en coulisses : Jan Oblak et Alban Lafont.

Le 6 septembre dernier, après la victoire du PSG sur la Juventus (2-1) en Ligue des Champions dans laquelle Gianluigi Donnarumma s’était rendu coupable d’une grosse erreur sur le but turinois, Christophe Galtier avait tenu à assurer la défense de son gardien : « Un turn-over envisageable chez les gardiens ? Non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que c’est un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent », indiquait l’entraîneur du PSG. Et pourtant…

Le PSG en plein doute avec Donnarumma ?

À en croire les révélations de Média Foot, les performances de Gianluigi Donnarumma commencent sérieusement à provoquer des réflexions au sein de la direction du PSG, qui n’exclut pas d’envisager le recrutement d’un nouveau gardien pour concurrencer l’international italien. Attiré libre en provenance du Milan AC en 2021, Donnarumma pourrait donc être menacé dans les mois à venir, et le PSG a déjà commencé à scruter le marché des gardiens.

Lafont et Oblak déjà pistés