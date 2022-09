Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare un transfert inattendu

Publié le 25 septembre 2022 à 08h45 par Bernard Colas

Depuis l’arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, le poste de gardien de but a souvent fait débat dans la capitale, et cela pourrait encore être le cas dans les prochains mois. Alors que l’écurie parisienne compte actuellement dans ses rangs Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Sergio Rico, Luis Campos voudrait mettre la main sur un autre portier.

Nommé à la tête du PSG cet été, Christophe Galtier a rapidement tranché sur la question des gardiens de but dans la capitale. Après l’alternance mise en place par Mauricio Pochettino entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas la saison dernière, le nouvel entraîneur du PSG a décidé de faire de l’international italien son portier numéro un.

Navas toujours là

Annoncé sur le départ durant le dernier mercato, avec un intérêt prononcé du Napoli, Keylor Navas est malgré tout resté dans la capitale et prend désormais son mal en patience. Derrière lui, Sergio Rico occupe la troisième place d’une hiérarchie qui pourrait encore évoluer dans les prochains mois.

Le PSG aurait coché le nom de Daniel Figueira