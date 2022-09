Foot - PSG

Critiqué, Donnarumma reçoit un énorme message

Publié le 25 septembre 2022 à 01h00 par Pierrick Levallet

Depuis son départ du Milan AC pour rejoindre le PSG, Gianluigi Donnarumma est lourdement critiqué en Italie. Mais le gardien de but de 23 ans ne fait pas non plus l’unanimité au PSG à cause de ses différentes failles dans son jeu. Toutefois, le directeur général de Monza regrette les critiques envers Gianluigi Donnarumma.

Lors de l’été 2021, Gianluigi Donnarumma - alors libre de tout contrat après ne pas avoir prolongé au Milan AC - s’est engagé avec le PSG. Champion d’Europe avec la Squadra Azzurra , le gardien de but arrivait avec de grandes ambitions dans une équipe où Keylor Navas était déjà bien établi. Ce transfert n’avait pas spécialement bien reçu en Italie. D’ailleurs, Gianluigi Donnarumma a de nouveau fait les frais de sa réputation ternie avec la sélection.

Donnarumma ne fait pas l’unanimité en Italie et au PSG

Ce vendredi, le portier du PSG a été hué par les supporters italiens lors de la rencontre face à l’Angleterre. Son départ malgré les multiples tentatives du Milan AC de le prolonger n’a pas encore été digéré. Mais en plus de cela, Gianluigi Donnarumma ne fait pas non plus l’unanimité au PSG. Le gardien de 23 ans se montre parfois peu rassurant, notamment avec son jeu au pied. Les supporters parisiens ont encore l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière en travers de la gorge et certains lui préfèrent Keylor Navas. Malgré tout, Gianluigi Donnarumma continue d’être utilisé, que ce soit par Christophe Galtier et Roberto Mancini.

«Les gens ont la mémoire courte dans le football»