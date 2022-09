Foot - Mercato - PSG

PSG : Un énorme coup de tonnerre en préparation pour Donnarumma ?

Publié le 18 septembre 2022 à 01h15 par Hugo Chirossel

Désormais numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain, les performances de Gianluigi Donnarumma n’ont pas totalement convaincu en ce début de saison. Luis Campos chercherait déjà un nouveau gardien pour la saison prochaine et aurait identifié plusieurs profils, dont ceux de Jan Oblak et Alban Lafont.

À son arrivée au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a rapidement mis fin au dossier de la gestion des gardiens. Si Maurico Pochettino avait choisi de mettre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas en concurrence, le nouvel entraîneur du PSG a quant à lui décidé de promouvoir l’international italien en tant que numéro 1.

Galtier conforte Donnarumma

Mais les performances de l’ancien portier de l’AC Milan n’ont pas totalement convaincu, notamment à la suite de son erreur en Ligue des champions qui a amené le but de la Juventus (2-1). Quand bien même, Christophe Galtier avait conforté son joueur : « on oublie souvent que c’est un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent », avait-il confié.

Le PSG lui chercherait un remplaçant