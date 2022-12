Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Skriniar

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Milan Skriniar est toujours dans le viseur du PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais, malheureusement pour le club de la capitale, l'Inter est de plus en plus proche de boucler la prolongation de son défenseur slovaque.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait pour priorité de recruter Milan Skriniar en défenseur central. Toutefois, le conseiller football du PSG n'a pas réussi à faire plier l'Inter, et ce, même si le Slovaque est en fin de contrat le 30 juin 2023.

Une réunion de 2 heures entre l'Inter et le clan Skriniar ?

Malgré son échec avec Milan Skriniar, Luis Campos n'a pas tiré un trait sur lui, bien au contraire. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG est toujours aussi déterminé à boucler le transfert du défenseur de 27 ans. D'ailleurs, Luis Campos prévoit de revenir à la charge dès le mois de janvier. Toutefois, l'Inter est sur le point de plomber ses plans.

Le clan Skriniar est emballé par l'offre de l'Inter