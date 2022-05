Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour la succession de Pochettino !

Publié le 24 mai 2022 à 9h10 par Bernard Colas mis à jour le 24 mai 2022 à 9h12

Cité parmi l’une des priorités de Luis Campos pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG, Ruben Amorim devrait finalement rester en poste au Sporting.

L’été de tous les changements a déjà démarré au Paris Saint-Germain. Après avoir officialisé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a signifié à Leonardo qu’il ne serait plus le directeur sportif du club la saison prochaine, et il ne sera pas le seul à prendre la porte puisque Mauricio Pochettino devrait lui aussi être démis de ses fonctions dans les prochains jours. Choisi pour succéder à Leonardo, Luis Campos se penche déjà sur le dossier de l’entraîneur et souhaiterait faire venir Ruben Amorim, actuellement en poste au Sporting, mais le Portugais de 37 ans semble encore loin du Parc des Princes.

Ruben Amorim compte rester au Sporting