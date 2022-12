Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Icardi, grosse surprise à prévoir ?

La rédaction

Si l'Argentine est devenue championne du monde au Qatar, Mauro Icardi n'a pas été retenu par Lionel Scaloni. L'attaquant est actuellement en prêt à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison tandis que son avenir pourrait se dérouler dans son pays natal. En effet, Newell’s Old Boys serait particulièrement intéressé pour recruter l'attaquant du PSG.

Alors qu'il était censé devenir le numéro 9 incontestable du PSG lors de sa signature, les performances de Mauro Icardi ont été décevantes malgré une première saison encourageante. Pour se relancer, l'Argentin a été prêté en début de saison à Galatasaray jusqu'en juin prochain, sans option d'achat.

Un retour au pays pour Icardi ?

Si l'on peut considérer Mauro Icardi comme un flop au sein du PSG, l'attaquant argentin serait courtisé par Newell’s Old Boys. Selon les informations de TMW , le club argentin pousserait pour signer l'attaquant, actuellement en prêt à Galatasaray.

Galatasaray pourrait le recruter

Prêté sans option d'achat par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi semble convaincre en Turquie. Auteur de 4 buts et de 3 passes décisives en championnat, il apparaît comme une possible solution durable pour le club turc. Le PSG à donc plusieurs options pour l'avenir du joueur de 29 ans, y compris l'extension de son prêt d'un an.