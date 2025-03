Mercato - PSG : Coup de tonnerre avec le départ d’une star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'une des grandes priorités du PSG pour le prochain mercato estival, Lucas Chevalier pourrait considérer un transfert dans la capitale à une seule condition : être numéro 1 incontestable dans la hiérarchie des gardiens. En clair, Gianluigi Donnarumma pourrait être poussé au transfert pour laisser sa place au gardien du LOSC...

Et si le PSG opérait à un changement majeur dans son onze-type l'été prochain ? La direction du club de la capitale semble envisager le recrutement d'un nouveau gardien, d'autant que le contrat de Gianluigi Donnarumma prendra fin en 2026 et qu'il est annoncé dans le viseur de l'Inter Milan en Italie. Le nom de Lucas Chevalier (23 ans, LOSC) revient avec insistance, et Le Parisien confirme le vif intérêt du PSG pour le portier tricolore.

Le PSG à fond sur Chevalier

Selon le quotidien, cette volonté de la part des dirigeants du PSG de faire signer Lucas Chevalier l'été prochain est bel et bien réelle. Ils estiment que le gardien de l'équipe de France a les capacités, mentales comme techniques, pour relever le défi et s'imposer comme le futur grand gardien du PSG. Mais pour cela, il faudra se séparer d'une star...

Donnarumma out ?

En effet, Le Parisien poursuit avec une information très claire sur ce dossier : Lucas Chevalier pourrait envisager de signer au PSG, mais uniquement dans la peau d'un numéro 1. En clair, il faudrait donc que Gianluigi Donnarumma soit transféré loin du Parc des Princes pour que la transaction se fasse avec le gardien du LOSC. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir...