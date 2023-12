Mercato - PSG : Coup de théâtre en janvier

Amadou Diawara

Le PSG aimerait renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal, notamment en défense centrale et au milieu de terrain. Toutefois, le club de la capitale n'aurait pas vraiment avancé concrètement sur une piste pour le moment. Luis Enrique pourrait donc ne pas voir de nouveaux joueurs rejoindre son effectif au mois de janvier.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, le PSG pourrait en profiter pour faire quelques ajustements dans son effectif. En effet, le club emmené par Luis Enrique aimerait renforcer deux postes en particulier. Plus précisément, le PSG souhaiterait s'offrir un nouveau milieu de terrain et un défenseur capable d'évoluer dans l'axe et dans le couloir gauche.

Le PSG aimerait recruter un défenseur et un milieu

Selon les informations du Parisien , le PSG serait au travail pour renforcer son effectif cet hiver, notamment au milieu de terrain. Toutefois, le club de la capitale pourrait ne pas recruter au mois de janvier.

Mercato - PSG : Le boss a un nouveau plan pour Mbappé https://t.co/vTL43f5bSc pic.twitter.com/TsQMUcEDrQ — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

Le PSG pourrait ne pas recruter en janvier