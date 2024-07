Mercato - PSG : Coup de pression avec une offre à 55M€ !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le PSG cherche depuis plusieurs mois à recruter de nombreux joueurs français très talentueux. L’été dernier, c’est Bradley Barcola qui a posé ses valises à Paris et ce dernier pourrait être imité par Désiré Doué dans les prochaines semaines. Mais pour cela, le club de la capitale devra battre la concurrence du Bayern Munich, qui vient d’ailleurs d’envoyer une offre de 55M€ au Stade Rennais pour son prodige.

Pour le moment, les supporters du PSG ne sont pas forcément en admiration devant le recrutement de leur club. Outre Gabriel Moscardo qui avait été recruté l’hiver dernier, mais qui n’est arrivé à Paris que cet été, le champion de France a seulement mis la main sur Matvey Safonov, un gardien de but. Mais il y a fort à parier que dans les prochains jours Luis Campos accélère sur plusieurs dossiers.

Doué est suivi de près par le PSG et le Bayern Munich

Tout d’abord, le PSG pourrait bien boucler le recrutement de Désiré Doué. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale est très intéressé par le joueur du Stade Rennais. Toutefois, le champion de France n’est pas le seul sur ce dossier. Le Bayern Munich a également fait du milieu offensif français l’une de ses priorités pour cet été. Ce dernier devrait bientôt prendre sa décision, car il veut être fixé avant le début des JO, qui commencent ce mercredi soir pour l’équipe de France espoirs.

Le Bayern Munich a envoyé une offre de 55M€ pour Doué

Pour le moment, on ne sait pas encore si Désiré Doué préfère signer au PSG, ou bien au Bayern Munich, mais dans la course à son recrutement, ce sont les Bavarois qui sont les plus pressants. D’après les informations de L’Équipe, le club allemand a envoyé au Stade Rennais une offre de 55M€ bonus compris pour son prodige. Reste à voir si cette proposition satisfera les dirigeants bretons et surtout si Doué acceptera de rejoindre le Rekordmeister.