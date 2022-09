Foot - Mercato - PSG

Comme Icardi, il pourrait revenir au PSG dans moins d’un an

Publié le 10 septembre 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Un an seulement après son arrivée à la fin de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a quitté le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Le milieu de terrain a ainsi rejoint l’AS Roma de José Mourinho, sans toutefois pouvoir jouer beaucoup. Seulement quelques jours après son arrivée, le Néerlandais a en effet été victime d’une fracture du péroné, qui le tiendra éloigné des terrains au moins jusqu’à janvier prochain.

Le ménage estival du PSG a plutôt bien marché, même si certains problèmes ne semblent être que renvoyés. Nombreux des indésirables ont en effet été prêtés, avec leurs salaires largement pris en charge par le club parisien, comme Mauro Icardi.

Seulement douze petites minutes...

C’est le cas aussi avec Georginio Wijnaldum, qui est arrivé sans indemnité de transfert à l’été 2021, sanas jamais s’imposer au PSG. Poussé vers la sortie par Luis Campos et Christophe Galtier, il a finalement rebondi à l’AS Roma, où il n’a toutefois joué que douze petites minutes, avant de se blesser gravement.

La Roma pourrait ne pas lever l’option d’achat