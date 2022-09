Foot - Mercato - PSG

PSG : La porte pourrait définitivement se fermer pour Skriniar

Publié le 10 septembre 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Grande priorité du mercato estival de Luis Campos, Milan Skriniar n'a finalement pas débarqué au Paris Saint-Germain. Ce n’est toutefois que partie remise, puisque le PSG aurait l’intention de revenir à l’attaque cet hiver, lorsque le défenseur se retrouvera à moins de six mois de la fin de son contrat avec l’Inter. Pourtant, un évènement majeur pourrait bien tout remettre en question.

Cet été, on n’a parlé que de lui au PSG et d’ailleurs, son nom continue à circuler. Car Christophe Galtier se retrouve face à un énorme problème avec l’échec du transfert de Milan Skriniar. Si on enlève les titulaires que sont Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, le coach du PSG ne peut compter sur aucun véritable défenseur central... alors qu’il a justement décidé d’installer une défense à trois depuis son arrivée ! Au sein du club de la capitale on semble croire que ce problème n’est que passager, puisqu’il sera réglé d’une façon ou d’une autre dans seulement quelques mois, lors du mercato hivernal.

Mercato - PSG : A l'inverse de Pochettino, Galtier a raison de tout miser sur Donnarumma https://t.co/t2Er5ahCn7 pic.twitter.com/w3JOiV4mHO — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Après le Milan, c’est l’Inter qui pourrait être vendu

D'ici janvier, beaucoup de choses pourraient changer et c’est notamment le cas pour l’Inter. Il Corriere dello Sport confirme les dires des médias italiens concernant une possible vente du club milanais au cours des prochaines semaines. Le président Steven Zhang aurait en effet fait appel à la banque Goldman Sachs, afin de trouver un acheteur pouvant investir au moins 1,2 milliards d’euros dans l’Inter. Cette volonté de vente assez inattendue s’explique notamment par la politique du gouvernement chinois, qui rappelle les capitaux investis à l’étranger depuis la crise du Covid-19 et qui a notamment serré la corde autour du cou de Suning et de la famille Zhang, propriétaires de l’Inter.

La prolongation de Skriniar, plus que jamais une priorité ?

Cette possible vente pourrait avoir un impact fort sur le feuilleton Skriniar. Il Corriere dello Sport explique en effet que si les propriétaires devraient changer, la direction actuellement en place devrait rester avec notamment Giuseppe Marotta, qui a fixé la prolongation du défenseur comme une priorité absolue. « Skriniar nous a plusieurs fois fait part de son envie de poursuivre l’aventure ici » a tout récemment déclaré l’administrateur délégué de l'Inter. « Nous entamerons des négociations le plus rapidement possible, afin qu’il puisse rester avec nous ». A noter que le principal intéressé serait heureux dans le nord de l’Italie et ne serait pas contre une prolongation de contrat.

Un avenir totalement relancé

Justement, avec l’arrivée de nouveaux propriétaires et donc d’argent frais, l’Inter pourrait abattre le gros obstacle qui se dessinait dans le dossier Skriniar. Car lors des négociations de l’été, le PSG serait allé jusqu’à proposer 10M€ net par an au défenseur slovaque, hors bonus. C’est plus de trois fois de ce qu’il gagne actuellement à l’Inter, mais surtout quasiment le double de ce qu’on lui aurait initialement proposé pour prolonger ! L’Inter de Suning semble en effet s’être arrêtée à 5,5M€ hors bonus, mais les nouveaux propriétaires pourraient bien aller au-delà, effaçant définitivement les fantômes du PSG.