Campos a tenté un gros coup avec Neymar, il s'est heurté à un mur

Publié le 10 septembre 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Ces derniers mois, l'avenir de Neymar a été au centre de l'actualité sportive. Fraîchement arrivé au PSG, Luis Campos ne serait pas opposé à un départ de la star brésilienne, décevante la saison dernière. Mais seul club européen à pouvoir supporter son salaire, Newcastle aurait coupé court aux négociations durant le dernier mercato estival.

Sept buts et six passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1. Les statistiques de Neymar sont impressionnantes. Revenu en forme de ses vacances, l'ancien joueur du FC Barcelone est l'un des hommes forts de Christophe Galtier. Un retour en forme salué au sein du club, qui avait près de 222M€ pour l'arracher en 2017. Car ces dernières années, Neymar n'a pas toujours été au sommet de sa forme. Régulièrement blessé et critiqué en raison de ses activités extra-sportives, il n'a pas toujours fait l'unanimité. Mais depuis le début de cet exercice, il est un nouveau joueur. Surement irritée par les rumeurs sur son avenir incertain au PSG, la star compte bien se racheter.

Campos a pensé à se séparer de Neymar

Tout au long de l'été, le futur de Neymar a fait l'objet de nombreuses spéculations. Sifflé par le public du Parc des Princes à la fin de la saison dernière, le joueur brésilien a déçu ses dirigeants. Au Qatar, son futur aurait été discuté selon L'Equipe. Foot Mercato avait également annoncé que Luis Campos avait songé à le vendre pour récolter des liquidités. Le nouveau conseiller sportif du club aurait fait le forcing en coulisses, mais le joueur n'avait pas l'intention de quitter le PSG.

Neymar n'a jamais pensé à quitter le PSG

Qu'il est loin le temps où Neymar envisageait de retourner à Barcelone. Aujourd'hui épanoui à Paris, le joueur n'a jamais pansé à quitter le PSG cet été. « Je veux toujours rester au club, a déclaré le joueur. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi » avait-il déclaré lors de la dernière tournée au Japon, à un moment où de nombreuses rumeurs apparaissaient sur son avenir.

