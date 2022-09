Foot - Mercato - PSG

Le Barça a raté son coup pour le prolonger, Campos a un boulevard

Publié le 10 septembre 2022 à 15h15 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone dispose d’une véritable pépite entre ses mains en la personne de Gavi. Mais du haut de ses 18 ans, l’international espagnol susciterait de vives convoitises sur le marché et notamment du côté du PSG. D’autant plus que le plan du FC Barcelone pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain est tombé à l’eau.

L’avenir s’annonce radieux au FC Barcelone. Entre les éclosions d’Ansu Fati, de Pedri, de Ronald Araujo ou encore de Gavi, Xavi Hernandez peut se reposer sur quelques talents dans chaque secteur de jeu. Cependant, pour ce qui est de Gavi, le PSG rôderait.

Le Barça n’a pas pu prolonger Gavi à cause de ses problèmes financiers

La cause ? Le contrat de Gavi arrivera à expiration en juin prochain et aucune prolongation n’a pour le moment été convenue entre le comité de direction du FC Barcelone et l’entourage du milieu de terrain. D’après 90min , le plan initial du Barça aurait été que Gavi signe sa prolongation le jour de ses 18 ans, soit le 5 août dernier. Cependant, les problèmes financiers rencontrés par le club culé et ses difficultés à enregistrer chacune des recrues estivales ont changé les plans de la direction blaugrana. Ce qui aurait particulièrement frustré le clan Gavi, au même titre que les rumeurs liant Bernardo Silva au FC Barcelone.

Le PSG se tiendrait prêt pour Gavi