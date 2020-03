Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Combien de recrues XXL cet été pour Paris ?

Publié le 25 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Compte tenu de la situation actuelle du club et de ses besoins, combien de renforts XXL pourra finaliser le PSG l’été prochain ? Réponse.

Lorsque l’on analyse la situation actuelle du Paris Saint-Germain sur le mercato, quelles tendances peut-on noter sur son activité à venir sur le mercato ? Si l’on suppose que ni Mbappe ni Neymar ne partiront, le club cherchant plutôt à les prolonger, combien de renforts XXL supérieurs à 50 millions de transfert sera-t-il en mesure de finaliser ?

Un avant-centre et éventuellement un autre grand joueur…

A priori, compte tenu de la situation sportive de l’équipe, il est évident qu’un investissement majeur sera fait sur l’avant-centre, qui sera peut-être Icardi ou un autre. Une tendance se dégage sur le dossier, celle visant à chercher un élément avec un excellent rapport qualité-prix pour garder une marge de manœuvre ailleurs. Dans ce registre, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a plus qu’un an à Arsenal, paraît bien placé, son transfert étant estimé autour de 50 millions d’euros maximum. Si Paris parvient à limiter ses dépenses pour un avant-centre, alors il aura peut-être la marge de manœuvre pour un deuxième gros renfort, qui sera soit un défenseur central (Kalidou Koulibaly) soit plus probablement un milieu de terrain défensif (Pogba paraît hors de portée).