Mercato - PSG : Christophe Galtier valide ce transfert bouclé par Luis Campos

Publié le 24 octobre 2022 à 18h30

Cet été, le PSG a mis la main sur plusieurs milieux de terrain, dont Fabian Ruiz. Arrivé à la toute fin du mercato, l’Espagnol parvient à s’imposer dans le onze de Christophe Galtier au fil des semaines, de quoi ravir l’entraîneur parisien, conscient qu’il fallait du temps au joueur pour s’intégrer dans son nouveau club.

Après plusieurs semaines d’adoption logiques en raison de son arrivée tardive au PSG (le 30 août), Fabian Ruiz parvient à enchaîner les matches et à briller. Vendredi, le milieu espagnol a connu sa cinquième titularisation consécutive en Ligue 1, profitant des pépins physiques et du changement tactique décidé par Christophe Galtier pour grappiller une place dans l’entrejeu. Une réussite que savoure l’entraîneur du PSG, interrogé ce lundi sur sa recrue estivale.

« Il a fait le travail comme un grand professionnel »

« Fabian a eu une préparation compliquée car il était en instance de départ à Naples. Il avait été mis à l'écart et s'entraînait seul. Il était court sur le plan physique et il avait peu de séances tactiques. On savait qu'il fallait être patient et qu'il y aurait un temps d'adaptation. Il y avait de l'attente autour de son arrivée, Luis et moi l'avions identifié quand il jouait à Naples. On n'a pas brûlé les étapes. Et puis il a fait le travail comme un grand professionnel. Il partait plus tard de l'entraînement. On a bien échangé. Il avait l'entière confiance du staff et de ses partenaires dès ses premiers matchs », a confié Christophe Galtier en conférence de presse, à la veille du match contre le Maccabi Haïfa.

« Il a une très bonne maitrise technique et une excellente lecture du jeu »