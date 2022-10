Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier lâche ses vérités sur le transfert de Renato Sanches

Publié le 24 octobre 2022 à 18h15

Pierrick Levallet

Recruté par le PSG cet été, Renato Sanches a retrouvé Christophe Galtier. Mais pour le moment, le Portugais ne s’est pas encore imposé dans la capitale. Le joueur de 25 ans est ennuyé par des problèmes physiques qui l’empêchent de montrer son vrai niveau. Malgré tout, Christophe Galtier continue de croire en lui.

Cet été, Luis Campos a mené un mercato plutôt intéressant. S’il le considère comme incomplet, le conseiller sportif du PSG a réalisé quelques jolis coups, notamment pour renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier. Luis Campos a notamment attiré Renato Sanches, que le technicien parisien connaît très bien, dans la capitale. Le Portugais s’est parfaitement relancé au LOSC après une période plutôt délicate une fois parti de Benfica.

Mercato - PSG : La réponse sèche de Galtier sur le contrat XXL de Mbappé https://t.co/m1JskbBjin pic.twitter.com/3pHMbZ5PU0 — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Renato Sanches ne s’est pas encore imposé au PSG

Recruté contre 15M€, Renato Sanches était d’abord pressenti pour être le titulaire aux côtés de Marco Verratti. Sauf que depuis le début de saison, le joueur de 25 ans est ennuyé par quelques pépins physiques qui l’empêchent de réellement s’imposer au PSG. Malgré tout, Christophe Galtier continue de croire en lui.

«On n'a pas encore le Renato que tout le monde espérait»