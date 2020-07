Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie lourde de sens sur la situation de Neymar !

Publié le 5 juillet 2020 à 14h45 par A.M.

De retour à l'entraînement avec le PSG, Neymar fait également la Une des médias espagnols qui ont relancé son avenir. Mais d'après Isabela Pagliari, le Brésilien n'a jamais été aussi bien intégré à Paris.

Vu d'Espagne, l'avenir de Neymar est relancé. Les médias ibériques ont en effet relancé son feuilleton assurant que le Brésilien avait un pacte pour quitter le PSG contre une offre de 170M€. D'autre part, la possibilité d'un échange avec Antoine Griezmann a également circulé de l'autre côté des Pyrénées. Toutefois, vu de France, c'est beaucoup plus tranquille. Neymar a effectivement repris l'entraînement avec le PSG et semble très motivé à l'idée de disputer la Ligue des Champions avec le club parisien. D'ailleurs, il s'affiche également régulièrement sur les réseaux sociaux avec ses coéquipiers. Une très bon signe selon Isabela Pagliari, journaliste d'Esporte Interativo, proche des Brésiliens du PSG.

«C'est un signe d'intégration de Neymar à Paris»