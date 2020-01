Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie fracassante sur l’avenir de Lucas Paqueta !

Publié le 25 janvier 2020 à 18h15 par A.M.

En difficulté au Milan AC, Lucas Paqueta serait dans le viseur du PSG où Leonardo apprécie grandement son profil. Mais Ricky Massara, directeur sportif du club lombard assure que le Brésilien ne partira pas.

Cet hiver, Leonardo a plusieurs dossiers à gérer d’ici la fin du mercato. Alors que l’échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio est en excellente voie, le départ d’Edinson Cavani est également au cœur des attentions du directeur sportif du PSG qui cherchera un remplaçant au Matador en cas de vente de ce dernier. Dans cette optique, le nom de Lucas Paqueta revient avec insistance. Mais Ricky Massara assure que le Brésilien ne bougera pas.

«Les médias adorent parler d'offres inexistantes»