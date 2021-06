Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie de taille sur un retour de Sergio Ramos au Real Madrid !

Publié le 23 juin 2021 à 23h15 par B.C.

Alors que Sergio Ramos va officiellement quitter le Real Madrid, Toni Kroos reconnaît qu’il aurait souhaité voir le défenseur prolonger son bail, et espère le voir faire son retour à l’avenir.

Après avoir discuté pendant plusieurs mois, Sergio Ramos et le Real Madrid ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente pour une prolongation. C’est donc désormais officiel, le défenseur espagnol quittera le Casa Blanca le 30 juin prochain, à l’issue de son contrat. Plusieurs options s’offrent à Sergio Ramos pour sa fin de carrière, et notamment une arrivée au PSG qui ravirait le principal intéressé. Mais à Madrid, l’annonce du départ du futur ex-capitaine merengue fait encore réagir. Dans le podcast Einfach mal luppen qu’il partage avec son frère, Toni Kroos avoue qu’il aurait aimé voir le défenseur rester cet été, et espère le voir revenir à l’avenir.

« Je suis également certain que nous le reverrons au Real Madrid »