Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette saison, il va falloir compter sur lui !

Publié le 27 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Pas un titulaire indiscutable, Mitchel Bakker prévoit bien de profiter de la pénurie à cette position afin de prouver sa valeur. Le Néerlandais ne compte pas quitter le PSG d’ici la fin du mercato.

Habituellement numéro trois dans la hiérarchie au poste de latéral gauche, Mitchel Bakker va avoir pas mal de temps de jeu en ce début de saison en raison de la grave blessure de Juan Bernat qui va écarter l’Espagnol des terrains pour un bon moment et la suspension de Layvin Kurzawa. Une opportunité que le Néerlandais de 20 ans compte bien saisir comme il l’a fait savoir en conférence de presse. Leonardo est prévenu. Si le directeur sportif comptait se séparer de Bakker, le principal intéressé ne partage pas ce point de vue.

« J’ai vu les rumeurs dans les journaux »