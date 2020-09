Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana se fait fracasser !

Publié le 27 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Wesley Fofana a annoncé sa volonté de rejoindre Leicester où l'attend un juteux contrat de cinq ans, Jean-Michel Larqué égratigne le jeune défenseur de l'ASSE.

« Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui ». Il y a quelques jours, Wesley Fofana a affiché sa volonté de répondre favorablement à l'offre de Leicester en avançant des arguments financiers. Il faut dire que les Foxes lui auraient proposé un très beau contrat de cinq ans. Mais jusque-là, Claude Puel et l'ASSE tiennent bon, repoussant toutes les offres du club anglais qui est allé jusqu'à 32M€. Légende des Verts, Jean-Michel Larqué félicite la gestion du club dans ce dossier et tacle le comportement de Wesley Fofana.

«Fofana a énoncé des arguments que personne ne comprend»