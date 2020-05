Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation de taille pour une priorité de Leonardo !

Publié le 17 mai 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Alors que Le 10 Sport vous a annoncé que Leonardo était sur les traces de Lorenzo Pellegrini, l’AS Rome pourrait lâcher son milieu de terrain cet été.

Comme vous l'a expliqué Le 10 Sport, la nouvelle priorité de Leonardo se nomme Lorenzo Pellegrini. Le directeur sportif du PSG semble très intéressé par le profil du milieu de l’AS Rome, sous contrat jusqu’en 2022. Le Brésilien travaille d’arrache-pied sur la piste menant à l’international italien, mais la concurrence de la Juventus pourrait compromettre les plans de Leonardo. La Vieille Dame souhaite également s'attacher les services de Pellegrini, lui qui disposerait d’une clause libératoire à hauteur des 30M€. Et l'AS Rome aurait un plan pour l'avenir de son jeune joueur (23 ans).

Zaniolo ou Pellegrini sur le départ ?