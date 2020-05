Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux dossiers chauds débloqués par une ancienne pépite du Barça ?

Publié le 17 mai 2020 à 22h00 par H.G. mis à jour le 17 mai 2020 à 22h01

Alors que l'avenir de Jean-Clair Todibo et de Junior Firpo au FC Barcelone s'écrit en pointillés et qu’ils sont annoncés sur les tablettes de l’AS Roma, l’écurie italienne aimerait se servir d’une jeune pépite que le Barça lui a prêtée afin de débloquer ces deux dossiers.

Un grand ménage pourrait avoir lieu dans l’effectif du FC Barcelone au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Conscients des lacunes affichées par leur équipe cette saison, les dirigeants des Blaugrana auraient l’intention de procéder à un renouvellement en profondeur du vestiaire de Quique Setién. Cela passera par trouver une porte de sortie à certains éléments indésirables comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou encore Philippe Coutinho, mais aussi par le fait de vendre certains joueurs qui sont dotés d’une bonne cote sur le marché. Cela serait notamment le cas de Junior Firpo, arrivé l’été dernier en provenance du Real Betis mais qui n’est pas parvenu à s’imposer face à la rude concurrence de Jordi Alba, et de Jean-Clair Todibo, auteur de solides performances lors de son prêt à Schalke 04 en deuxième partie de saison. Les deux joueurs du Barça sont annoncés dans le viseur de nombreuses écuries, parmi lesquelles figurerait l’AS Roma, tandis que le RB Leipzig a également coché le nom du défenseur français de 20 ans, comme le10sport.com vous l'a révélé le 10 mai. Et le club de la capitale italienne aurait un plan bien précis en tête afin de convaincre les deux joueurs de le rallier dans les prochaines semaines…

L’AS Roma aurait mandaté Carles Pérez pour convaincre Todibo et Firpo !