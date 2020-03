Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale de Tuchel qui ne regrette pas son choix !

Publié le 22 mars 2020 à 0h15 par La rédaction

Arrivé au PSG cet été en provenance de Manchester United, Ander Herrera est freiné par quelques blessures, mais son intégration dans le vestiaire semble le ravir.

Ander Herrera a joué 18 matchs sous les ordres de Thomas Tuchel cette saison. L’international espagnol est freiné par des blessures récurrentes depuis son arrivée l’été dernier. Cela ne l'empêche pas de bien s’intégrer au sein du vestiaire parisien. Le milieu de terrain a d’ailleurs été interrogé sur son adaptation au PSG.

« Je suis très heureux, l’entente est très bonne dans le vestiaire »