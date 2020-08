Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo va marcher sur les traces de Cavani

Foot - Mercato - PSG

Alors que tout serait bouclé pour l’arrivée d’Edinson Cavani au Benfica Lisbonne, Everton Soares, dans le viseur de Leonardo, devrait imiter l’ancien buteur du PSG. Explications.

Après des semaines de spéculations et d’interrogations autour de l’avenir d’Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du PSG tiendrait son dernier challenge en Europe. En effet, approché par des équipes sud-américaines et des franchises de MLS, El Matador aurait toujours repoussé ces avances afin de signer un ultime contrat en Europe. Correspondant pour beIN SPORTS , Tancredi Palmeri révélait samedi que Cavani allait signer en faveur du Benfica Lisbonne. Un salaire annuel de 9M€ lui serait attribué. Et Cavani ne devrait pas débarquer tout seul au sein de la capitale portugaise.

Toujours selon les informations de Tancredi Palmeri, le Benfica Lisbonne devrait frapper un grand coup sur le marché après Edinson Cavani. Révélation la dernière Copa America l’été dernier, Everton Soares figurerait sur les tablettes du PSG. Néanmoins, l’international brésilien devrait quitter Gremio afin de rejoindre Edinson Cavani au Benfica Lisbonne. Pour 22M€ et un accord avec le club brésilien de 15% sur une future vente, le club portugais se serait attaché les services de l’ailier. Le SL Benfica pourrait donc chambouler les plans du PSG.

BOOM!Benfica after closing for Cavani now they defined also for:Everton Soares ‘Cebolinha’, top scorer of 2019 Copa America and no doubt best young Brazilian player.22m€ + 15% on next sale and some fat commission to agent