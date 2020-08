Foot - Mercato

Mercato : L'avenir d'Edinson Cavani enfin bouclé ?

Publié le 8 août 2020 à 21h30 par A.C. mis à jour le 8 août 2020 à 21h32

Edinson Cavani, qui a quitté le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, semble avoir trouvé son nouveau club.

Son choix de quitter le Paris Saint-Germain sans termine la Ligue des Champions n’a pas fait l’unanimité, mais Edinson Cavani aurait fait cela pour pouvoir se préparer au mieux... pour son nouveau club. Mais quel club au juste ? Car le meilleur buteur du PSG ne croule pas sous les offres ! Selon nos informations la Bayern Munich s’est intéressé à lui, mais surtout Benfica. A en croire Record c’est d’ailleurs le club lisboète qui devrait rafler la mise, puisque Cavani aurait donné son accord pour un contrat de trois ans, avec un salaire de 8M€.

Cavani à Benfica, pour 9M€ par an