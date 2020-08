Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit une fière chandelle à Antero Henrique !

Publié le 9 août 2020 à 22h15 par Th.B.

Arrivé l’été dernier après qu’Antero Henrique ait bouclé le deal, Pablo Sarabia se serait totalement intégré au PSG en gagnant au passage la confiance de Neymar et est devenu incontournable dans l’esprit de Thomas Tuchel.

Pablo Sarabia (28 ans) n’est certes pas un titulaire indiscutable au PSG, bien qu’il devrait l’être face à l’Atalanta mercredi prochain pour le compte du 1/4 de finale de la Ligue des champions, mais il est un élément phare de la saison du champion de France. Avant que le PSG ne remercie Antero Henrique à la mi-juin, l’ancien directeur sportif du club parisien avait bouclé l’opération Pablo Sarabia qui est arrivé quelques semaines après puisque le PSG s’était aligné sur les 18M€ de sa clause libératoire fixée dans son ancien contrat au FC Séville. Remplacé dans la foulée par Leonardo, l’actuel dirigeant parisien est celui qui était en poste au moment de l’officialisation de l’arrivée de Sarabia, un transfert qui ferait l’unanimité en interne.

Sarabia, le lieutenant de Tuchel et l’ami du vestiaire