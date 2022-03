Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 17 mars 2022 à 16h10 par La rédaction

Alors que le PSG serait prêt à mettre 70M€ sur lui, Rafael Leão voudrait continuer avec le Milan AC et ne semble pas intéressé par l’offre parisienne.

La succession de Kylian Mbappé est en marche. Comme vous l’a révélé en exclusivité Le 10 Sport, l’attaquant du PSG a un déjà un accord de principe avec le Real Madrid et son départ ne fait presque plus de doute. Leonardo se doit donc de trouver son successeur et comme à son habitude, le directeur sportif du PSG pourrait aller piocher en Serie A. Comme l’explique la presse italienne, Paris s’intéresserait à Rafael Leão et pourrait proposer 70M€ au Milan AC.

Rafael Leão voudrait continuer au Milan AC

Mais qu’en est-il du choix du joueur ? Si cette somme semble pouvoir convaincre le Milan, Rafael Leão ne serait pas forcément dans cette optique. D’après les informations de Mattéo Moretto, l’international portugais ne souhaiterait pas quitter le club lombard. Titulaire indiscutable dans le onze de Stefano Pioli, l’ancien buteur du LOSC pourrait répondre négativement à l’appel du PSG. Un échec qui devrait pousser Leonardo vers une autre piste.