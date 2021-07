Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie lourde de sens sur l'avenir de Camavinga !

Publié le 1 juillet 2021 à 22h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir d'Eduardo Camavinga, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, reconnaît que le club breton travaille dur pour prolonger son joueur.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Stade Rennais a dégainé une très belle offre afin de convaincre Eduardo Camavinga de prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Il faut dire que la situation du milieu de terrain est problématique compte tenu du fait que plusieurs clubs espèrent profiter de sa situation contractuelle afin de réaliser un joli coup sur le marché. Le PSG, Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich sont les clubs les plus intéressés. Mais Florian Maurice confirme que le Stade Rennais tente bien de conserver Eduardo Camavinga.

«On y travaille depuis un long moment à cette prolongation»