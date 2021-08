Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Pogba !

Publié le 20 août 2021 à 15h15 par La rédaction mis à jour le 20 août 2021 à 15h20

Alors que le contrat de Paul Pogba qui expire en 2022, Manchester United tenterait de prolonger le Français cet été. De son côté, le PSG surveillerait de très près l'évolution de la situation du milieu de terrain.

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 31 août prochain, le PSG semblerait déterminé à réaliser un dernier gros coup. Après avoir déjà procédé à un recrutement XXL, Leonardo ne serait pas contre la venue d'un nouveau milieu de terrain. De ce fait, le PSG aurait un œil sur Paul Pogba. Le Français est en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United et n'a toujours pas prolongé son bail. Face à cette situation, Paris pourrait alors saisir une opportunité en or pour s'attacher les services du champion du monde. Cependant, du côté de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer garderait espoir afin de conserver son maître à jouer...

Solskjaer heureux de pouvoir compter sur Pogba