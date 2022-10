Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse confidence après le départ de Mauro Icardi

Publié le 9 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG souhaitait opérer un énorme dégraissage. Les indésirables étaient nombreux et le loft était bien rempli. Aujourd’hui, il est vide puisque tout le monde est parti. Même Mauro Icardi. Cela n’a pas été simple, mais l’Argentin a bien fait ses valises, étant prêté sans option d’achat à Galatasaray. Et Icardi ne semble pas regretter…

Depuis plusieurs mois, Mauro Icardi n’était plus en odeur de sainteté au PSG. Ainsi, cet été, l’objectif était de se séparer de l’Argentin. Telle était la mission d’Antero Henrique, en charge des départs à Paris. Et il aura fallu attendre très longtemps pour trouver une solution. C’est finalement Galatasaray qui a récupéré Icardi dans le cadre d’un prêt, sans option d’achat.

Galatasaray sous le charme d’Icardi

Désormais à Galatasaray donc, Mauro Icardi va tenter de retrouver des sensations après des derniers mois compliqués au PSG. D’ailleurs, en Turquie, l’Argentin semble avoir retrouvé le sourire en témoignent les propos de son entraîneur, Okan Buruk, rapporté par AS : « Il est arrivé et a commencé à s’entraîner avec ses amis. Il a un bon caractère. Il est content d’être ici. Tous ont un avis différent sur Icardi, mais c’est un joueur qui a de bonnes relations avec ses coéquipier et le staff technique ».

« Il a eu des jours difficiles la semaine passée »