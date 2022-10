Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier a ciblé le problème pour cette recrue du mercato

Publié le 9 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au PSG dans les derniers instants du mercato estival 2022, Carlos Soler n’a eu qu’un temps de jeu très limité depuis son transfert en provenance du FC Valence. Christophe Galtier a justifié ses choix dans la gestion de Soler et explique que sa préparation a été tronquée par ce transfert tardif.

Après avoir cherché tout au long du mercato estival à faire venir un buteur pour compléter le secteur offensif du PSG (Gianluca Scamacca, Robert Lewandowski…), Luis Campos a fini par changer ses plans en fin de mercato. C’est finalement Carlos Soler (25 ans), qui évolue plus dans le registre de Neymar et Lionel Messi que celui de Kylian Mbappé, qui a donc été recruté en toute fin de mercato en provenance du FC Valence, pour 17M€. Mais problème : barré par cette lourde concurrence offensive, Soler n’a que très peu joué au PSG depuis son transfert.

Mercato - PSG : Galtier sur le point de provoquer un départ surprise ? https://t.co/RcXKIe2XhI pic.twitter.com/jMvnxNC250 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

« Toujours un délai pour l’intégration »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier s’est expliqué dans sa gestion de Carlos Soler et a tout simplement estimé que son intégration avait été compliquée par son transfert très tardif sur le mercato, ce qui explique donc son temps de jeu limité : « Si je ne me trompe pas, c'est notre dernière recrue. Il est arrivé tardivement. Il y a toujours un délai pour l'intégration, que ça soit dans sa vie familiale ou le travail avec ses partenaires, le championnat etc. Il y a toujours une période d'adaptation », a indiqué l’entraîneur du PSG.

« Evidemment, il y a un risque »