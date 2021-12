Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur la succession de Mbappé !

Publié le 19 décembre 2021 à 19h15 par Th.B.

Afin d’oublier Kylian Mbappé, le PSG pourrait miser sur Dusan Vlahovic qui a repoussé une offre de prolongation de contrat généreuse de la part de la Fiorentina.

En ce qui concerne le remplacement de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, les décideurs du Paris Saint-Germain ont semble-t-il activé plusieurs pistes afin de combler l’éventuel vide laissé par Mbappé. Le10sport.com vous a fait part en août dernier du dossier Erling Braut Haaland. Néanmoins, le buteur du Borussia Dortmund ne serait pas l’unique option envisagée par le PSG puisque le club de la capitale garderait un oeil attentif sur l’évolution de la situation de Dusan Vlahovic à la Fiorentina, où il est uniquement lié que jusqu’en juin 2023. Le directeur général Joe Barone évoquait dernièrement cette opération prolongation qui n’augure aucune issue positive entre les deux parties. « Notre proposition est toujours la même, mais ni Dušan ni ses agents ne l’ont acceptée et voilà plus d’un an déjà qu’on en discute ».

« Nous avons offert le meilleur salaire de l'histoire de la Fiorentina »