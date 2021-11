Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette clause qui pourrait tout changer pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 novembre 2021 à 13h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid, mais pas à n'importe quelle condition.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé affichait sa volonté claire de prendre part aux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. « Les Jeux, c'est "LA" référence du sport, Le Graal absolu que tous les sportifs et sportives du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie. C'est le moment où l'on peut donner le plus de plaisir aux gens, transmettre des émotions et en vivre en retour. C'est à ce moment-là que je me suis dit, moi aussi je veux en être. Je veux vivre les Jeux de Paris », confiait-il à L'Equipe . Et cela va forcément avoir une influence sur son avenir.

Mbappé veut disputer les JO