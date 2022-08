Foot - Mercato - PSG

PSG : Cet indésirable va devoir trancher pour son avenir

Publié le 1 août 2022 à 22h00 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 août 2022 à 22h00

Récemment ajouté au loft mis en place par Luis Campos, Thilo Kehrer ne semble plus être désiré au PSG. De ce fait, l’Allemand pourrait être poussé vers la sortie dès cet été, son contrat expirant en juin 2023. D’ailleurs, le défenseur de 25 ans ne manquerait pas d’options pour son avenir puisque plusieurs clubs, dont le FC Séville, aimeraient s’attacher ses services. De ce fait, Thilo Kehrer devra faire un choix lors de ce mercato estival.

Cet été, le PSG a prévu un recrutement intelligent, visant à attirer des profils, plutôt que des noms. Mais en plus de renforcer son effectif, le club de la capitale cherche aussi à vendre certains de ses joueurs. Dans cette optique, Luis Campos a pris de grandes mesures en mettant en place un loft dans lequel placer tous les indésirables, et ce, pour les pousser vers la sortie. Alors que l’on comptait déjà Ander Herrera, Rafinha, Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Georginio Wijnaldum au sein de ce loft, Thilo Kehrer a récemment été ajouté à la liste. Luis Campos travaillerait déjà sur un transfert pour l’Allemand, qui dispose de plusieurs options pour son avenir. Le joueur de 25 ans devra d’ailleurs faire un choix pour sceller son avenir.

Mercato - PSG : C'est confirmé pour ce nouvel indésirable de Campos https://t.co/tyseFFClTh pic.twitter.com/p1jhorJu2C — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Thilo Kehrer va devoir faire un choix

Selon les informations du Parisien , Thilo Kehrer serait conscient des opportunités qui s’offrent à lui pour son avenir. L’international allemand serait convoité par le FC Séville et d’autres clubs. Le défenseur de 25 ans devra donc faire un choix pour . De son côté, le PSG affirmerait ne pas manquer d’options pour le transfert de Thilo Kehrer.

Le PSG affirme qu'il ne manque pas d'options pour Thilo Kehrer