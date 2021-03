Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme échec révélé pour la succession de Tuchel !

Publié le 29 mars 2021 à 11h45 par T.M.

Pour remplacer Thomas Tuchel, le PSG a décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino. Un poste que certains ont toutefois choisi de refuser.

Pendant les fêtes de fin d’année, le PSG a pris une terrible décision en se séparant de Thomas Tuchel, lui qui n’avait plus que 6 mois de contrat. Leonardo n’aura donc pas attendu pour dire au revoir à l’Allemand. Et quelques jours plus tard, c’est Mauricio Pochettino qui est venu s’asseoir sur le banc du PSG, club qu’il connait bien pour y avoir joué. Après plus d’un an sans entraîner, l’Argentin est donc revenu dans la lumière, devenant le nouvel homme fort du club de la capitale. Un poste qui aurait également pu revenir à un autre homme, à savoir Roberto Martinez, l’actuel sélectionneur de la Belgique.

Roberto Martinez dit non