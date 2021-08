Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de Leonardo est fixé à 25M€ !

Publié le 4 août 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne pourrait quitter Naples dès cet été. Alors que le PSG serait prêt à profiter de cette opportunité, les Azzurri réclameraient 25M€.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Lorenzo Insigne pourrait ne plus s'éterniser à Naples. S'il ne parvient pas à prolonger son numéro 24 au plus vite, Aurelio De Laurentiis devrait se résoudre à le vendre lors de ce mercato estival, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation contractuelle de Lorenzo Insigne, le PSG serait en embuscade, prêt à lui tendre les bras dès cet été. Et pour l'offrir à Mauricio Pochettino, Leonardo devrait débourser environ 25M€.

Un transfert à 25M€ pour Lorenzo Insigne ?