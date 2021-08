Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour cette vente de Leonardo !

Publié le 3 août 2021 à 22h45 par Th.B.

Alors que Thilo Kehrer est annoncé avec insistance sur le départ pour le Bayer Leverkusen, le défenseur du PSG ferait forte impression dans les bureaux du club allemand. Explications.

Le PSG serait toujours en quête de liquidités afin de poursuivre son mercato et cela passerait par ds ventes. Après Mitchel Bakker, Leonardo pourrait avoir une bonne chance de témoigner du départ de Thilo Kehrer dans le même club que le Néerlandais. En effet, le Bayer Leverkusen semble être bien déterminé à tenter sa chance avec l’international allemand et devrait tenter de convaincre le PSG avec une offre concrète une fois que le transfert de Leon Bailey à Aston Villa se sera concrétisé selon Sky Deutschland.

Ça sent bon pour Kehrer au Bayer…