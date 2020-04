Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui en dit long sur l’après-Thiago Silva !

Publié le 10 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Décidé à recruter Kalidou Koulibaly pour succéder à Thiago Silva au PSG, Leonardo recevrait un indice de taille sur la position du Napoli pour la vente du Sénégalais à qui il aurait déjà trouvé un remplaçant.

Alors que Kalidou Koulibaly aurait acheté une propriété évaluée à 4M€ dans le XVème arrondissement de Paris, son nom est régulièrement associé au PSG en marge du prochain mercato. En effet, le champion de France va perdre Thiago Silva dont le contrat arrivera en expiration à la fin de la saison. Et pour combler le vide laissé par le capitaine du club, Leonardo miserait sur Koulibaly. Naples se serait fait une raison et préparerait déjà sa succession.

Diego Carlos pour débloquer le dossier Koulibaly ?