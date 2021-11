Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet aveu de Pochettino sur le plan machiavélique de Leonardo pour son contrat !

Publié le 21 novembre 2021 à 10h45 par Th.B. mis à jour le 21 novembre 2021 à 10h52

Alors qu’il ne semblait déjà pas faire l’unanimité en fin de saison dernière au sein de la direction du PSG, Mauricio Pochettino a vu son aventure être rallongée. Une stratégie de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi afin de jeter un froid sur les plans de Tottenham ?

Après avoir perdu le titre de Ligue 1 qui a finalement été décerné au LOSC au cours de la dernière saison, Mauricio Pochettino a été annoncé sur le départ, ayant perdu une partie de ses partisans à Doha selon différents médias. Le nom de Pochettino a même été lié le Real Madrid et Tottenham avant que le PSG ne communique une prolongation de contrat d’une saison, le liant ainsi au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023. Cependant, ce n’était pas vraiment une prolongation à en croire les propos du principal intéressé à The Guardian. « Si j’ai prolongé au PSG ? Non, nous n'avons pas prolongé. Quand j'ai signé en janvier, c'était un an et demi plus l'option d'un plus. Le club a activé l'option et maintenant c'est cette saison plus une ».

Quand Pochettino évoque une « prolongation » pour décourager Tottenham !