Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible constat de Xavi sur l'arrivée de Lionel Messi...

Publié le 11 août 2021 à 1h15 par La rédaction

Lionel Messi a donc choisi de rejoindre le PSG. Un crève-cœur pour de nombreux Barcelonais dont Xavi.

Lionel Messi est donc parisien, c'est désormais officiel. L'ancien joueur du FC Barcelone rejoint la capitale et a signé un contrat dont le10sport.com vous dévoilait les dessous en exclusivité. Après 21 ans, 672 buts, 5 Ligues des Champions et 6 Ballons d'Or, l'histoire d'amour est donc terminée avec le club catalan. Les hommages affluent pour l'ancien capitaine, qui a quitté le club en larmes.

Xavi regrette déjà Messi