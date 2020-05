Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet accord qui complique les plans de Leonardo

Publié le 8 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo tente de faire signer son premier contrat pro avec Tanguy Kouassi. Mais cela pourrait être peine perdue pour le directeur sportif du PSG.

Plusieurs dossiers chauds sont actuellement sur le bureau de Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG a également fort à faire avec les jeunes Parisiens. Il faut notamment faire signer un premier contrat pro à Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, sous peine de les voir partir cet été. Si cela semble se régler pour le second, en ce qui concerne le premier, cela apparait plus compliqué. Malgré les très belles prestations réalisées avec le PSG cette saison, Kouassi serait quasiment un joueur de Leipzig.

Un accord déjà signé ?