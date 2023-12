Mercato - PSG : C'est la panique, six joueurs vont claquer la porte ?

Amadou Diawara

Lors du prochain mercato estival, six joueurs du PSG pourraient prendre le large librement et gratuitement, et ce, parce qu'ils seront en fin de contrat le 30 juin : Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Sergio Rico, Kylian Mbappé et son frère Ethan. Dans la même situation que ses coéquipiers il y a encore un mois, Presnel Kimpembe vient de prolonger officiellement avec le PSG.

Sept joueurs du PSG seront en fin de contrat le 30 juin

En ce qui concerne Kylian Mbappé, le PSG s'est déjà retrouvé dans la même situation. Lors de sa signature à Paris, la star de 25 ans avait paraphé un bail de cinq saisons. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait pu faire ses valises et rejoindre un nouveau club librement et gratuitement à cette époque. D'ailleurs, le Real Madrid avait un accord de principe avec le joueur pour boucler un transfert à 0€. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger avec le PSG, et ce, pour une durée de deux saisons, plus une en option. Et malheureusement pour la direction parisienne, son numéro 7 a fait savoir l'été dernier qu'il n'allait pas lever cette clause. Reste à savoir s'il rempilera de nouveau comme à l'été 2022 ou s'il répondra enfin à l'appel du Real Madrid, snobé à plusieurs reprises ces dernières saisons.

Le PSG a dégainé une nouvelle offre pour Kimpembe

Dans la même situation contractuelle que Kylian Mbappé jusqu'au 20 décembre, Presnel Kimpembe vient tout juste de prolonger avec le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 28 novembre, les hautes sphères parisiennes ont formulé une nouvelle offre de contrat à leur numéro 3. Et moins d'un mois plus tard, le PSG a officialisé la signature de Presnel Kimpembe, qui est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2026.